02 декабря, 22:30Спорт
Новые участники плей-офф чемпионата мира по футболу станут известны 2 декабря
Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.
Так, 2 декабря станут известны новые участники плей-офф чемпионата мира по футболу. Бразилия, которая досрочно вышла из группы, проведет матч с Камеруном. Параллельно Сербия встретится с национальной командой Швейцарии.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.