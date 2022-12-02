Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

02 декабря, 22:30

Спорт

Новые участники плей-офф чемпионата мира по футболу станут известны 2 декабря

Новые участники плей-офф чемпионата мира по футболу станут известны 2 декабря

Сборная Южной Кореи обыграла Португалию на ЧМ-2022

Заключительные матчи группового этапа в группах H и G на ЧМ по футболу пройдут 2 декабря

Новости часа: Путин поддержал идею создания центров реабилитации для раненых бойцов

У российских паралимпийцев будут международные соревнования – Путин

Аргентинские болельщики отметили выход своей сборной в 1/8 ЧМ

Россиянам рассказали, как поменялась жизнь в Катаре на фоне ЧМ по футболу

Сборная Марокко второй раз в истории вышла в плей-офф на чемпионате мира по футболу

Женщина впервые назначена главной судьей на матч ЧМ по футболу

"Ночная смена": сериал со Сталлоне и промежуточные итоги ЧМ по футболу в Катаре

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

Так, 2 декабря станут известны новые участники плей-офф чемпионата мира по футболу. Бразилия, которая досрочно вышла из группы, проведет матч с Камеруном. Параллельно Сербия встретится с национальной командой Швейцарии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика