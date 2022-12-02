Новые участники плей-офф чемпионата мира по футболу станут известны 2 декабря

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

Так, 2 декабря станут известны новые участники плей-офф чемпионата мира по футболу. Бразилия, которая досрочно вышла из группы, проведет матч с Камеруном. Параллельно Сербия встретится с национальной командой Швейцарии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.