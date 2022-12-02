Сборная Южной Кореи обыграла Португалию на ЧМ-2022

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

По итогам матчей, которые прошли 2 декабря, сборная Уругвая отправится домой. Команда обыграла Гану со счетом 2:0, однако в параллельной встрече Южная Корея победила португальцев: Криштиану Роналду и его команда уступили со счетом 1:2.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.