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02 декабря, 19:30

Спорт

Заключительные матчи группового этапа в группах H и G на ЧМ по футболу пройдут 2 декабря

Заключительные матчи группового этапа в группах H и G на ЧМ по футболу пройдут 2 декабря

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2 декабря на чемпионате мира по футболу в Катаре проходят заключительные матчи группового этапа в группах H и G. Сборная Ганы встречается с командой Уругвая. Чтобы выйти в одну восьмую, африканцам нужна только победа.

Параллельно Португалия, уже обеспечившая себе выход в плей-офф, играет матч с Южной Кореей. Также Сербия встретится с национальной командой Швейцарии. А Бразилия, которая досрочно вышла из группы, проведет матч с Камеруном.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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