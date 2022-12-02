Заключительные матчи группового этапа в группах H и G на ЧМ по футболу пройдут 2 декабря

2 декабря на чемпионате мира по футболу в Катаре проходят заключительные матчи группового этапа в группах H и G. Сборная Ганы встречается с командой Уругвая. Чтобы выйти в одну восьмую, африканцам нужна только победа.

Параллельно Португалия, уже обеспечившая себе выход в плей-офф, играет матч с Южной Кореей. Также Сербия встретится с национальной командой Швейцарии. А Бразилия, которая досрочно вышла из группы, проведет матч с Камеруном.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.