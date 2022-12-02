Сборная Марокко второй раз в истории вышла в плей-офф на чемпионате мира по футболу

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

Сборная Марокко второй раз в истории вышла в плей-офф. Команда обыграла Канаду со счетом 2:1. По этому поводу прошли массовые гуляния по всей стране. Тысячи людей вышли на улицы и исполняли гимн королевства. Праздновали марокканцы и в Нидерландах.

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