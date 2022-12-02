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Женщина впервые назначена главной судьей на матч ЧМ по футболу

Женщина впервые назначена главной судьей на матч ЧМ по футболу

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Впервые в истории главным судьей матча чемпионата мира по футболу стала женщина. 38-летняя француженка Стефани Фраппар следила за ходом игры между сборными Германии и Коста-Рики. ФРГ победила со счетом 4:2, однако выбыла из ЧМ.

Отмечается, что Стефани Фраппар возглавляет рейтинг женщин-судей по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Второе место занимает россиянка Анастасия Пустовойтова. Однако российских судей отстранили от работы на международных турнирах после начала СВО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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