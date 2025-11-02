График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

02 ноября, 09:00

Московское "Динамо" одержало победу над ЦСКА в матче КХЛ

Московское "Динамо" одержало победу над ЦСКА в матче КХЛ

Московское "Динамо" одержало победу над ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2. Победу бело-голубым принес шайба Максима Мамина, заброшенная на последней минуте третьего периода. После этой победы "Динамо" поднялось на пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

В НХЛ российский защитник "Каролины" Александр Никишин забросил свою вторую шайбу в сезоне, хотя его команда уступила "Бостону" 2:1. В чемпионате Саудовской Аравии дубль Криштиану Роналду принес "Аль-Насру" победу над "Аль-Фейхой", увеличив счет португальца до 952 голов в профессиональной карьере.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

