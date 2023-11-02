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02 ноября, 18:00

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Международный турнир по спортивной борьбе завершится в Москве 3 ноября

Международный турнир по спортивной борьбе завершится в Москве 3 ноября

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В Москве 3 ноября пройдут заключительные соревнования Международного турнира по спортивной борьбе "Борцовская лига Поддубного". Это профессиональная борцовская лига с привлечением лучших спортсменов и рекордным призовым фондом в 65 миллионов рублей.

В 2023 году в российской столице выступают представители около 10 стран. За полтора года с момента создания турнира в нем приняли участие более тысячи борцов из 23 стран, среди которых есть пять победителей Олимпиад, почти 20 чемпионов мира и более 40 чемпионов континентов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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