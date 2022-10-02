Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов сообщили о своей свадьбе

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, поженились. Об этом спортсменка сообщила в своем телеграм-канале.

Время на медовый месяц у них будет – в конце сентября они сообщили, что пропустят первую половину сезона. Кроме того, Синицина и Кацалапов не попали в списки на участие в Гран-при России, первый этап которого пройдет в конце октября в Москве.