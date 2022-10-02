"Локомотив" уступил "Уралу" в матче РПЛ

Неудачей для столичного футбольного клуба "Локомотив" закончилась игра с командой "Урал" из Екатеринбурга. Клубы встретились в матче 11-го тура Российской премьер-лиги. "Локомотив" проиграл со счетом 4:2.

Теперь "Урал" с 7 очками занимает 15-е место в турнирной таблице. Москвичи пока на 12 строчке. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.