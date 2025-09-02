Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата США

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата США в парном разряде.

Они обыграли представительниц Японии и Китая. Новые соперницы спортсменок станут известны после другого поединка, в котором россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс сыграют против украинки Марты Костюк и румынки Елены-Габриэлы Русе.

