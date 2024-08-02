Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 августа, 07:45

Спорт

Бесплатные тренировки проведут на 50 столичных площадках

Бесплатные тренировки проведут на 50 столичных площадках

Московский международный кубок по пляжному футболу стартовал в Москве

Новости часа: Сергей Собянин по поручению президента вручил орден Почета коллективу ВДНХ

Парижане пожаловались на ограбления во время Олимпийских игр

На ОИ в Париже устроили заплыв триатлонистов в Сене

"Это Москва. Социальный блок": школа серфинга

Матч между "Спартаком" и "Динамо" начался на стадионе "Лукойл-Арена"

Участники церемонии открытия Олимпиады в Париже начали получать сообщения с угрозами

Какую программу подготовили для посетителей форума-фестиваля "Москва 2030"

Участница церемонии открытия ОИ в Париже пожаловалась на кибербуллинг

В ближайшие выходные в Москве пройдут бесплатные тренировки на более чем 50 площадках города. Так, 3 августа можно посетить занятия по йоге на Северном речном вокзале, в усадьбе "Люблино", парке "Красная Пресня" и Фестивальном парке. Начало – в 10:00.

А 4 августа можно заняться растяжкой и танцами. Тренировки проведут на Северном и Южном речных вокзалах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика