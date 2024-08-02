Бесплатные тренировки проведут на 50 столичных площадках

В ближайшие выходные в Москве пройдут бесплатные тренировки на более чем 50 площадках города. Так, 3 августа можно посетить занятия по йоге на Северном речном вокзале, в усадьбе "Люблино", парке "Красная Пресня" и Фестивальном парке. Начало – в 10:00.

А 4 августа можно заняться растяжкой и танцами. Тренировки проведут на Северном и Южном речных вокзалах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.