Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин покинул "Ростов"

Валерий Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба "Ростов". Теперь он сосредоточится на своих обязанностях в качестве главного тренера российской сборной.

Сам Карпин заявил, что это было мучительное решение, но лучшее для всех сторон. Он возглавлял "Ростов" 3 года 8 месяцев – дольше всех из текущих тренеров команд Российской премьер-лиги.

23 июля его назначили главным тренером национальной сборной, контракт был подписан до конца текущего года.

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