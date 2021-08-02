Выставка к 110-летию футбольного клуба ЦСКА открылась в центре Москвы

Выставка к юбилею ЦСКА открылась в центре Москвы. Со дня основания одного из главных футбольных клубов страны прошло 110 лет. В честь этого события на Тверском бульваре разместилась целая галерея фотографий. Они рассказывают об истории и достижениях команды за все годы ее существования.

Например, там есть кадры с Кубка UEFA в мае 2005 года, когда армейцы первыми среди российских клубов завоевали еврокубок. В открытии выставки приняли участие ветераны ЦСКА, а также генеральный директор клуба Роман Бабаев и капитан команды Игорь Акинфеев. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.