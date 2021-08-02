В Шереметьево приземлился самолет с российскими олимпийскими чемпионами – Евгением Рыловым, Виталиной Бацарашкиной и Анастасией Павлюченко.

Дома спортсменов ждали не только болельщики, но и родственники. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.