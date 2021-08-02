Семенов и Емелин взяли бронзу ОИ в греко-римской борьбе

50 медалей в копилке делегации спортсменов ОКР в Токио. 6 медалей завоевали спортсмены 2 августа.

Сергей Семенов завоевал бронзу в греко-римской борьбе в весовой категории до 130 килограммов. А Сергей Емелин получил бронзовую медаль в категории до 60 килограммов.

Денис Аблязин стал серебряным призером в опорном прыжке, а Никита Нагорный оказался за бортом тройки.

Ранее вторую ступень пьедестала занял Сергей Каменский в стрельбе из винтовки, 3 положения с 50 метров. Также бронза у титулованных Анастасии Войновой и Дарьи Шмелевой в велотреке. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.