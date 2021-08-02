Белорусская спортсменка Кристина Тимановская может отправиться в Польшу

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, которая отказалась улетать на родину, возможно, отправится в Польшу. Об этом пишут информационные агентства со ссылкой на источники.

До самолета она будет добираться в сопровождении японской полиции. Пока девушка находится на территории посольства Польши.

Ранее стало известно, что сразу несколько европейских стран готовы предоставить ей убежище или временную визу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.