В ЕС рассмотрят возможность предоставления политического убежища Тимановской

Евросоюз рассмотрит возможность предоставить политическое убежище легкоатлетке из Белоруссии Кристине Тимановской. Об этом заявили в МИД Франции.

В Белорусском фонде спортивной солидарности отметили, что она уже попросила убежище в Польше.

Девушка отказалась покидать Токио по решению тренерского штаба, где ссылались на ее психологические проблемы.

Она провела ночь в отеле японского аэропорта. За передвижениями Тимановской журналисты следили по всему городу и в какой-то момент ее даже потеряли. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.