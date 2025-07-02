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Новости

02 июля, 12:00

Спорт

"Ночь московского спорта" пройдет 5 июля на столичных площадках

"Ночь московского спорта" пройдет 5 июля на столичных площадках

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В Москве 5 июля пройдет "Ночь московского спорта". Самых активных жителей и гостей столицы ждут на городских площадках с 20:00. На Пушкинской площади появятся 60 тренажеров для занятий сайклингом.

До 23:00 на Тверской улице будут проводить флеш-турниры и мастер-классы по стритболу. В Климентьевском переулке построят памп-трек и рампу для любителей самокатов и скейтбордов. На Мясницкой улице поклонников настольного тенниса ждут специальные зоны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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