Более 100 школ присоединились к программе "Урок ЦСКА" в столице

Футбол набирает популярность среди юных москвичей. На данный момент более 100 школ присоединились к программе "Урок ЦСКА". Она позволяет ребятам пройти отбор в футбольную академию, а также принимать участие в мастер-классах, соревнованиях и даже дает шанс встретиться со своими кумирами.

В число юных спортсменов, которые соревнуются на крупнейших стадионах столицы, входят и девочки. Таким образом, у каждого есть шанс пройти отбор в футбольную академию и стать звездой мирового спорта.

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