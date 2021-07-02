Черчесов ответил на вопрос о возможной отставке

Станислав Черчесов пока не планирует подавать в отставку с поста главного тренера сборной России по футболу. Об этом он заявил на пресс-конференции.

По его словам, всем надо выдохнуть и успокоиться. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.