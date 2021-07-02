Черчесов ответил на вопрос о возможной отставке

Станислав Черчесов, отвечая на вопрос о возможной отставке, заявил, что на данный момент является главным тренером российской сборной по футболу.

"На данный момент я главный тренер сборной России и готовлюсь к матчу с Хорватией", – сказал Черчесов.

Ранее Черчесов заявил, что не снимает с себя ответственности за неудачное выступление российской команды на Евро-2020. Он назвал объективными замечания технического комитета Российского футбольного союза, который признал работу тренера неудовлетворительный.