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02 июня, 14:30

Спорт

Финальные матчи по SUP-поло стартовали на Гольяновском пруду

Финальные матчи по SUP-поло стартовали на Гольяновском пруду

Состязания по SUP-поло подготовили на Гольяновском пруду в рамках "Рыбной недели"

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В воскресенье, 2 июня, на Гольяновском пруду организовали соревнования по SUP-поло, во второй половине дня стартовали финальные матчи. Развлечение устроили в рамках гастрономического фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя".

SUP-поло сравнивают с хоккеем. Задача игры – забить мяч в ворота противника и использовать при этом только специальное весло. Вести мяч, совершать передачу или бросок мяча можно только стоя на сап-бордах. В игре нельзя использовать руки, ноги и голову.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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