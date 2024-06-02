Финальные матчи по SUP-поло стартовали на Гольяновском пруду

В воскресенье, 2 июня, на Гольяновском пруду организовали соревнования по SUP-поло, во второй половине дня стартовали финальные матчи. Развлечение устроили в рамках гастрономического фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя".

SUP-поло сравнивают с хоккеем. Задача игры – забить мяч в ворота противника и использовать при этом только специальное весло. Вести мяч, совершать передачу или бросок мяча можно только стоя на сап-бордах. В игре нельзя использовать руки, ноги и голову.

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