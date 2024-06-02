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02 июня, 13:30

Спорт

Состязания по SUP-поло подготовили на Гольяновском пруду в рамках "Рыбной недели"

Состязания по SUP-поло подготовили на Гольяновском пруду в рамках "Рыбной недели"

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Соревнования по SUP-поло подготовили на Гольяновском пруду

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На Гольяновском пруду организовали соревнования по SUP-поло. Развлечение устроили в рамках гастрономического фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя".

Задача игры – забить мяч в ворота противника и использовать при этом только специальное весло. Вести мяч, совершать передачу или бросок мяча можно только стоя на сап-бордах. В игре нельзя использовать руки, ноги и голову. Кроме того, с мячом нельзя находиться в воде или находясь на борде на коленях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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