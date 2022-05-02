РФС может оспорить решение об отстранении сборных и команд РФ от соревнований

Российский футбольный союз категорически не согласен с отстранением клубов и сборных РФ на следующий сезон и может подать новые иски в Спортивный арбитражный суд. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Ранее сообщалось, что российская сборная не примет участие в Лиге наций сезона 2022–2023. Команда займет последнее, четвертое место в группе и 16 место в общей таблице. Российские футбольные клубы отстранили от участия в еврокубках на сезон 2022–2023. Российская женская сборная также не будет участвовать в финальном турнире чемпионата Европы.

