В допинг-пробе Валиевой нашли препарат с анаболическим эффектом – СМИ

В допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой обнаружили препарат, который WADA только планирует запретить. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Экспертиза выявила в пробах россиянки еще несколько веществ, в том числе L-карнитин, гипоксен и препарат, который имеет анаболический эффект. По состоянию на 2 февраля 2024 года, в список запрещенных перечисленные вещества не входят.

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