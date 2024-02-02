Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 19:45

Спорт

В допинг-пробе Валиевой нашли препарат с анаболическим эффектом – СМИ

В допинг-пробе Валиевой нашли препарат с анаболическим эффектом – СМИ

Капремонт спортивного зала завершился в колледже физической культуры "Спарта"

Движение составов на Таганско-Краснопресненской линии метро осуществляется штатно

Новости часа: мэр Москвы рассказал о развитии медицинской инфраструктуры в ТиНАО

Решение о распределении медалей фигуристов в командном турнире Олимпиады будет обжаловано

Песков прокомментировал ситуацию с дисквалификацией Камилы Валиевой

Призовые выплаты российских фигуристов пересматривать не будут – Песков

Решение о распределении медалей фигуристов в командном турнире Олимпиады будет обжаловано

В Кремле выразили несогласие с дисквалификацией Камилы Валиевой

Новости мира: ISU присудил фигуристам РФ третье место на Олимпиаде-2022

В допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой обнаружили препарат, который WADA только планирует запретить. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Экспертиза выявила в пробах россиянки еще несколько веществ, в том числе L-карнитин, гипоксен и препарат, который имеет анаболический эффект. По состоянию на 2 февраля 2024 года, в список запрещенных перечисленные вещества не входят.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика