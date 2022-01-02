Москвичи отправляются в Подмосковье на горнолыжный курорт "Сорочаны"

Москвичи уверенно стоят на лыжах и сноубордах. По сравнению с прошлым годом, зимний инвентарь покупают вдвое больше. Особой популярностью пользуется горнолыжный курорт "Сорочаны" в Московской области.

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