Олимпийский чемпион Фетисов рассказал, что Овечкин вдохновляет новое поколение спортсменов

Российский хоккеист Александр Овечкин продолжает свой путь к новым спортивным рекордам. Как отметил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, пример прославленного форварда уже сегодня приводит в хоккейные секции тысячи московских детей.

Фетисов уверен, что Овечкин обязательно забьет в этом сезоне свою тысячную шайбу в НХЛ. Эксперт также отметил, что хоккей за океаном – это шоу-бизнес, и даже если текущие рекорды будут побиты, для такого игрока, как Овечкин, всегда найдут новые вызовы и цели.

