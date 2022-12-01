Видео с реакциями мексиканцев на результат своей команды на ЧМ по футболу появились в Сети

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

В Сети появились видеоролики с реакциями мексиканцев на результаты игры сборной своей страны. Накануне сборная Мексики обыграла Саудовскую Аравию в заключительном матче группового этапа, однако не вышла в плей-офф. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.