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Новости

01 декабря, 18:15

Спорт

Видео с реакциями мексиканцев на результат своей команды на ЧМ по футболу появились в Сети

Видео с реакциями мексиканцев на результат своей команды на ЧМ по футболу появились в Сети

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Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

В Сети появились видеоролики с реакциями мексиканцев на результаты игры сборной своей страны. Накануне сборная Мексики обыграла Саудовскую Аравию в заключительном матче группового этапа, однако не вышла в плей-офф. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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