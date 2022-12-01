Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

Сборная Сенегала обыграла команду Эквадора и вышла в 1/8 финала. Сенегал стал третьей африканской сборной в истории, которая вышла из группы на двух и более чемпионатах. До этого такие результаты показывали только Нигерия и Гана. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.