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Новости

01 декабря, 16:30

Спорт

Сборная Сенегала обыграла команду Эквадора и вышла в 1/8 финала

Сборная Сенегала обыграла команду Эквадора и вышла в 1/8 финала

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Сборная Сенегала обыграла команду Эквадора и вышла в 1/8 финала. Сенегал стал третьей африканской сборной в истории, которая вышла из группы на двух и более чемпионатах. До этого такие результаты показывали только Нигерия и Гана. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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