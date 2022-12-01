Сборная Австралии обыграла Данию в матче третьего тура ЧМ по футболу в Катаре

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

Сборная Австралии обыграла Данию в матче третьего тура и второй раз в истории идет дальше группового этапа. Тысячи австралийцев не спали, чтобы поддержать свою команду. Радость от единственного мяча, который принес победу, измерялась в файерах и гуляниях до утра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.