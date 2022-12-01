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Сборная Австралии впервые за 16 лет вышла в 1/8 финала ЧМ по футболу

Сборная Австралии впервые за 16 лет вышла в 1/8 финала ЧМ по футболу

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На чемпионате мира по футболу в Катаре произошла новая сенсация – Австралия впервые за 16 лет вышла в 1/8 финала. Болельщики в Мельбурне устроили по этому поводу настоящее футбольное безумие. Несмотря на раннее утро, на улицах были десятки тысяч фанатов, большинство следило за игрой на главной площади города.

Сразу после финального свистка все начали кричать, танцевать и обнимать друг друга. В групповом турнире австралийцы сначала крупно проиграли французам, но затем победили Тунис, а теперь и Данию.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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