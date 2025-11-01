01 ноября, 17:15Спорт
Тренировки проекта "Спортивные выходные" пройдут в нескольких локациях столицы
Занятия йогой, танцами, а также растяжкой ждут тех, кто предпочитает не отрываться от активного образа жизни даже в выходные. Тренировки, которые проводятся по всей столице, доступны бесплатно в рамках проекта "Спортивные выходные".
Такие занятия проходят в культурном центре "Строгино", на Северном речном вокзале, в зале ВДНХ, в ТРЦ "Европейский" и множестве других локаций.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.