Обучение более чем 50 видам спорта проведут на фестивале "Спортлэнд" в Гостином Дворе

В Гостином Дворе проходит семейный фестиваль "Спортлэнд", превративший пространство в большую спортивную площадку. Гостей ждут разнообразные активности и состязания, а профессиональные инструкторы проводят обучение по более чем 50 видам спорта.

Как отметила президент Ассоциации развития семейного спорта Наталья Муравлева, на фестивале проходят открытые турниры для семей по гребле, фиджитал-хоккею, юки-гассону и силовому многоборью. Также организовано спортивное тестирование для всех желающих.

