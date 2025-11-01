График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 ноября, 16:30

Спорт

Обучение более чем 50 видам спорта проведут на фестивале "Спортлэнд" в Гостином Дворе

Обучение более чем 50 видам спорта проведут на фестивале "Спортлэнд" в Гостином Дворе

Москвичи посетили бесплатные спортивные секции более 2 млн раз в 2025 году

Москвичей пригласили на фестиваль "Спортлэнд" в Гостином Дворе

Фестиваль спорта для всей семьи "Спортлэнд" пройдет в Гостином Дворе 1 ноября

Экс-футболист сборной России Павел Погребняк задолжал налоговой более 20 млн рублей

Более 50 видов спорта представили на семейном фестивале "Спортлэнд"

Москвичи могут посетить бесплатные занятия йогой на ВДНХ

Тренировка по йоге прошла на ВДНХ 1 ноября

CAS допустил российских саночников до международных соревнований

Бесплатные тренировки по бадминтону стартовали в спорткомплексе "Эдельвейс" в Москве

В Гостином Дворе проходит семейный фестиваль "Спортлэнд", превративший пространство в большую спортивную площадку. Гостей ждут разнообразные активности и состязания, а профессиональные инструкторы проводят обучение по более чем 50 видам спорта.

Как отметила президент Ассоциации развития семейного спорта Наталья Муравлева, на фестивале проходят открытые турниры для семей по гребле, фиджитал-хоккею, юки-гассону и силовому многоборью. Также организовано спортивное тестирование для всех желающих.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородфестиваливидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваЛариса Соколова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика