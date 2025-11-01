CAS допустил российских саночников до международных соревнований

Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил российских саночников до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Там заявили, что не считают полное их отстранение от участия в турнирах соразмерным решением.

Судьи не поддержали аргументы Международной федерации санного спорта (FIL), которая утверждала, что участие российских спортсменов якобы увеличит риск стычек между болельщиками и другими участниками соревнований.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.