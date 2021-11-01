Россияне распродают тренажеры, купленные во время самоизоляции

Россияне начали массово продавать спортинвентарь. В начале самоизоляции 2020 года многие скупали гантели, беговые дорожки, эллиптические тренажеры. Теперь все это массово выгрузили на сайты для продажи, говорят участники рынка.

Фитнес-клубы сейчас закрыты, а значит спрос на спорттовары снова растет. После объявления о нерабочих днях интерес к тренировочным кроссовкам вырос в три раза, а к товарами для занятий гимнастикой и домашним фитнесом – в полтора раза. В два с половиной раза чаще ищут кардиотренажеры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.