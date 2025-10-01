Российская фигуристка установила неофициальный мировой рекорд

Российская фигуристка установила на тренировке неофициальный мировой рекорд. 10-лентняя Анна Колесник, ученица Этери Тутберидзе, исполнила во время занятий на льду четверной сальхов. Она стала самой юной спортсменкой в мире, которой удалось выполнить этот элемент.

В Краснодаре прошли всероссийские соревнования по лазербегу. Это новый вид спорта, который стал частью современного пятиборья. Комбинированная дисциплина включает забеги на 400 метров, которые чередуются со стрельбой из лазерного пистолета. В этот раз в столице Кубани в скорости и меткости соревновались более 100 участников из разных регионов России.

