Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 08:00

Спорт

Российская фигуристка установила неофициальный мировой рекорд

Российская фигуристка установила неофициальный мировой рекорд

В Москве завершился летний сезон городского проекта "Мой спортивный район"

Москвичам рассказали о формате крупнейших баскетбольных турниров в новом сезоне

Первый в стране Центр Российской федерации баскетбола появится в Москве

Российский хоккеист Кирилл Капризов подписал рекордный контракт с клубом НХЛ "Миннесота"

"Новости дня": пространство для активного отдыха создали в Ясеневе

Более 3 000 человек приняли участие в "Добром забеге" в Москве

Москвичам рассказали о программе V Международного фестиваля "Кубок Конфуция"

Александр Овечкин пропустит еще один предсезонный матч в НХЛ

Московские болельщики прибыли в Казахстан на матч между "Кайратом" и "Реалом"

Российская фигуристка установила на тренировке неофициальный мировой рекорд. 10-лентняя Анна Колесник, ученица Этери Тутберидзе, исполнила во время занятий на льду четверной сальхов. Она стала самой юной спортсменкой в мире, которой удалось выполнить этот элемент.

В Краснодаре прошли всероссийские соревнования по лазербегу. Это новый вид спорта, который стал частью современного пятиборья. Комбинированная дисциплина включает забеги на 400 метров, которые чередуются со стрельбой из лазерного пистолета. В этот раз в столице Кубани в скорости и меткости соревновались более 100 участников из разных регионов России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика