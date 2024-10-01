01 октября, 16:45Спорт
Гимнастические федерации России договорились о слиянии
Гимнастические федерации России теперь стали одной организацией, она объединила сразу шесть видов спорта: спортивную и художественную гимнастику, спортивную аэробику и спортивную акробатику, а также прыжки на батуте и паркур.
Президентом федерации был избран глава РЖД Олег Белозеров, его кандидатуру поддержала Ирина Винер, которая ранее много лет возглавляла Всероссийскую федерацию художественной гимнастики (ВФХГ).
О том, для чего нужна была такая реорганизация и как теперь там будут организованы все процессы, – в эфире телеканала Москва 24.