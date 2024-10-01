Гимнастические федерации России договорились о слиянии

Гимнастические федерации России теперь стали одной организацией, она объединила сразу шесть видов спорта: спортивную и художественную гимнастику, спортивную аэробику и спортивную акробатику, а также прыжки на батуте и паркур.

Президентом федерации был избран глава РЖД Олег Белозеров, его кандидатуру поддержала Ирина Винер, которая ранее много лет возглавляла Всероссийскую федерацию художественной гимнастики (ВФХГ).

О том, для чего нужна была такая реорганизация и как теперь там будут организованы все процессы, – в эфире телеканала Москва 24.

