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01 октября, 16:45

Спорт

Гимнастические федерации России договорились о слиянии

Гимнастические федерации России договорились о слиянии

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Гимнастические федерации России теперь стали одной организацией, она объединила сразу шесть видов спорта: спортивную и художественную гимнастику, спортивную аэробику и спортивную акробатику, а также прыжки на батуте и паркур.

Президентом федерации был избран глава РЖД Олег Белозеров, его кандидатуру поддержала Ирина Винер, которая ранее много лет возглавляла Всероссийскую федерацию художественной гимнастики (ВФХГ).

О том, для чего нужна была такая реорганизация и как теперь там будут организованы все процессы, – в эфире телеканала Москва 24.

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