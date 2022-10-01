Татьяна Тарасова оценила заявление Томаса Баха о российских спортсменах

Глава Международного олимпийского комитета призывает российских спортсменов к предательству. Так отреагировала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова на высказывание главы МОК Томаса Баха.

Тот предложил допустить до соревнований российских спортсменов, которые дистанцируются от конфликта на Украине. Знаменитая тренер подчеркнула, что это решение будет личным выбором каждого. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.