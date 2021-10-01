"Спартак" обыграл итальянский "Наполи" в Лиге Европы

"Спартак" показал характер и достойную игру. Москвичи в рамках группового этапа лиги Европы играли на выезде с итальянским "Наполи" и сумели победить со счетом 3:2.

Таким образом, "Спартак" переместился в своей группе на вторую позицию.

Следующий матч в лиге Европы столичный клуб проведет 20 октября против английского "Лестера".

При этом другой московский клуб итальянцам проиграл. "Локомотив" уступил на выезде "Лацио" 0:2. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.