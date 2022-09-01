Писарев покинул пост главного тренера ФК "Химки" спустя 21 день после назначения

Футбольный клуб "Химки" расторг контракт с главным тренером Николаем Писаревым. Совет учредителей принял решение расстаться с наставником, так как не получил желаемых результатов.

На посту Писарев пробыл три недели и за это время клуб проиграл четыре матча подряд. "Химки" в данный момент находятся на 11-м месте в турнирной таблице. Новым главным тренером назначен экс-футболист "Динамо", ЦСКА, "Урала" и КАМАЗа Спартак Гогниев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.