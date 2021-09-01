Пловец Андрей Калина завоевал золото Паралимпиады

8 наград положили паралимпийцы в командную копилку. Золото у Андрея Калины в комплексном плавании. Также награды высшей пробы у Марии Павловой на дистанции 100 метров брассом и велогонщика Руслана Кузнецова.

Серебро на стометровке в бассейне принес команде Егор Ефросинин. Лучшим стал легкоатлет Андрей Вдовин в беге на 400 метров. Он обновил собственный мировой рекорд 2 года спустя. Бронза в том же забеге у Чермена Кобесова.

Кроме того, Никита Прохоров стал вторым в толкании ядра, а в парном разряде настольного тенниса бронзу принесли Виктория Сафонова и Маляк Алиева. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.