Российские спортсмены завоевали 81 медаль на Паралимпийских играх

На счету делегации спортсменов Паралимпийского комитета России 81 награда, из которых 28 золотых, 18 серебряных и 35 бронзовых.

В настоящее время команда ПКР находится на третьем месте в общем рейтинге. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.