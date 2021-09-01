В восьмой день Паралимпийских игр в Токио разыграют 43 комплекта наград.

В командную копилку российские паралимпийцы положили уже 4 награды. Золото – у легкоатлета Андрея Вдовина в беге на 400 метров. Он обновил собственный мировой рекорд 2 года спустя. Также бронза в этом забеге – у Чермена Кобесова.

Никита Прохоров стал вторым в толкании ядра, а в парном разряде настольного тенниса бронзу принесли Виктория Сафонова и Маляк Алиева. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.