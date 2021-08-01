Белорусская спортсменка Кристина Тимановская отказалась возвращаться на родину

Скандал вокруг белорусской спортсменки Кристины Тимановской обрастает новыми деталями. Сборная Белоруссии сняла бегунью с соревнований и хотела насильно отправить домой. Но легкоатлетка заявила, что не вернется на родину и будет просить политического убежища.

В ситуацию вмешался Международный олимпийский комитет. Представитель МОК уже встретился со спортсменкой и заявил что она находится в безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.