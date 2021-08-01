МОК изучает ситуацию с легкоатлеткой Тимановской ждет объяснений от НОК Белоруссии

Международный олимпийский комитет изучает ситуацию с легкоатлеткой Кристиной Тимановской и ждет разъяснений от Национального олимпийского комитета Белоруссии.

НОК Белоруссии в воскресенье сообщил, что Тимановская прекращает участие в Олимпийских играх в Токио в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Однако спортсменка назвала эти слова ложью и сообщила о попытке вывезти ее из Токио насильно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

