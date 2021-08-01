Белорусскую легкоатлетку Тимановскую перевозят в безопасное место

01 августа, 19:15
Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, вокруг которой разразился громкий скандал, сейчас может быть в полицейском участке токийского аэропорта. Местные СМИ соообщают, что легкоатлетку перевозят в безопасное место, она намерена подавать прошение об убежище.
Сегодня в сборной Беларусии приняли решение снять Тимановскую с Олимпиады и срочно отправить домой из-за ее психического состояния. Однако атлетка с этим не согласилась, она отказывается покидать Японию и попросила помощи у МОК.
Завтра Тимановская должна была участвовать в стартах на 200 метров. А до этого она в соцсетях раскритиковала спортивное руководство страны. Легкоатлетка заявила, что без ее согласия, она была включена в эстафету на 400 метров, хотя не готовилась к такому забегу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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