Российские спортсмены вернулись из Токио

В Шереметьево приземлился самолет с российскими спортсменами. Они вернулись с Олимпиады в Токио. Это представители разных видов спорта: фехтование, регби, стрельба из лука.

О том, как встречают олимпийцев на Родине – в эфире телеканала Москва 24.