Российский боксер Хатаев стал бронзовым призером Олимпиады в весовой категории до 81 кг

Российский боксер Имам Хатаев, который выступал в категории до 81 килограмма, получил бронзовую медаль после проигрыша в полуфинале. По регламенту, в этой дисциплине поединков за третье место не проводят, поэтому оба боксера, не вышедшие в финал, получают "бронзу".

Хатаев уступил британцу Бенджамину Уиттакеру. Хотя сам россиянин не согласен с решением судей.



В общем медальном зачете команда Олимпийского комитета России (ОКР) переместилась на 5-е место. Сейчас у российских атлетов 38 наград. Это 11 золотых медалей, 15 серебряных и 12 бронзовых. 1 августа в Токио разыграют еще 14 комплектов наград.

