Российский боксер Хатаев стал бронзовым призером Олимпиады в весовой категории до 81 кг

12:15
Российский боксер Имам Хатаев, который выступал в категории до 81 килограмма, получил бронзовую медаль после проигрыша в полуфинале. По регламенту, в этой дисциплине поединков за третье место не проводят, поэтому оба боксера, не вышедшие в финал, получают "бронзу".
Хатаев уступил британцу Бенджамину Уиттакеру. Хотя сам россиянин не согласен с решением судей.
В общем медальном зачете команда Олимпийского комитета России (ОКР) переместилась на 5-е место. Сейчас у российских атлетов 38 наград. Это 11 золотых медалей, 15 серебряных и 12 бронзовых. 1 августа в Токио разыграют еще 14 комплектов наград.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: