Российские рапиристы вышли в финал командного турнира Олимпийских Игр

Российские рапиристы вышли в финал командного турнира Олимпиады, победив сборную США со счетом 45:41.

Именно сборная США считалась фаворитом в этом виде программы. Однако члены команды Олимпийского комитета России (ОКР) все прогнозы разрушили. В финале, который пройдет 1 августа, россияне встретятся с командой Франции.

В общем медальном зачете команда ОКР переместилась на 5-е место. Сейчас у российских атлетов 38 наград. Это 11 золотых медалей, 15 серебряных и 12 бронзовых.

