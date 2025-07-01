На чемпионате мира по баскетболу камерунец забросил мяч в свое кольцо

На чемпионате мира по баскетболу среди спортсменов до 19 лет игрок сборной Камеруна Амаду Сейни в концовке матча против Австралии случайно забросил мяч в собственное кольцо. Эта ошибка стоила команде победы – австралийцы смогли сравнять счет, а затем выиграли в овертайме.

Футболист Криштиану Роналду продлил контракт с клубом "Аль-Наср" еще на два года. По информации СМИ, сумма соглашения превысила 200 миллионов евро в год, что стало рекордом в истории мирового футбола.

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