Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июля, 07:30

Спорт

На чемпионате мира по баскетболу камерунец забросил мяч в свое кольцо

На чемпионате мира по баскетболу камерунец забросил мяч в свое кольцо

"Московский патруль": хоккеист Малкин получил свыше 140 штрафов за нарушения ПДД

День Москомспорта пройдет на столичных площадках 5 июля

Соревнования по петанку и армреслингу пройдут в Москве 5 июля

Жителям и гостям столицы рассказали, где проходят спортивные мероприятия

ХК "Коламбус" выбрал голкипера ЦСКА Петра Андреянова в первом раунде драфта НХЛ

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова провела тренировку в "Лужниках"

Москвичей пригласили на тренировки со звездами в "Лужниках"

Жителей и гостей столицы пригласили на спортивный марафон в "Лужниках"

Второй день Московского марафона тренировок стартовал в Лужниках"

На чемпионате мира по баскетболу среди спортсменов до 19 лет игрок сборной Камеруна Амаду Сейни в концовке матча против Австралии случайно забросил мяч в собственное кольцо. Эта ошибка стоила команде победы – австралийцы смогли сравнять счет, а затем выиграли в овертайме.

Футболист Криштиану Роналду продлил контракт с клубом "Аль-Наср" еще на два года. По информации СМИ, сумма соглашения превысила 200 миллионов евро в год, что стало рекордом в истории мирового футбола.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика